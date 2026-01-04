Una revelación inesperada sacudió el mundo del fútbol brasileño. Neymar estuvo muy cerca de tomar una de las decisiones más drásticas de su carrera: dejar el fútbol. Así lo confirmó su padre, quien contó que el delantero atravesó un momento límite tras sufrir una lesión de rodilla en la recta final del campeonato nacional.

El episodio ocurrió luego de un partido clave ante Mirassol, cuando el desgaste físico y emocional acumulado llevó al número 10 del Santos a expresar profundas dudas sobre su futuro. Según relató su padre en una entrevista, Neymar incluso llegó a cuestionar si valía la pena someterse a una nueva intervención quirúrgica, dejando entrever un fuerte cansancio tras años marcados por lesiones.

Finalmente, el atacante optó por seguir adelante. A fines de diciembre se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, lo que lo marginará del inicio de la temporada 2026. Pese a ello, su compromiso con el club no se detuvo fuera del campo, ya que colaboró activamente en la mejora de instalaciones clave del Santos, desde el vestuario de Vila Belmiro hasta los centros de entrenamiento formativos.

Neymar regresó al club que lo vio nacer en enero de 2025, después de más de una década en el exterior, y fue determinante para evitar el descenso. Aunque las lesiones limitaron su continuidad, dejó números destacados y volvió a conectar con la afición. De cara a un año exigente, con competencias nacionales e internacionales en el calendario, el Santos aguarda su regreso con la esperanza de que esta vez la historia tenga continuidad y no un final anticipado.

