Detienen a boliviano transportando granada en bus: Dijo que le pagaron $100 mil para llevarla a Calama

Un ciudadano de nacionalidad boliviana fue detenido en el norte de Chile tras ser descubierto transportando una granada de mano de uso militar a bordo de un bus interregional. El incidente, que generó la evacuación de todos los pasajeros por seguridad, ocurrió en el control aduanero de Quillagua, en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

El descubrimiento se produjo cerca de la 1:30 horas del miércoles, cuando personal de Aduanas realizaba una revisión rutinaria a un bus que viajaba desde Iquique con destino a la ciudad de Calama. El artefacto, que estaba oculto en un envase de papel bajo uno de los asientos, fue inmediatamente reportado a Carabineros de la Tenencia de Quillagua, informa Cooperativa.cl.

Traslado a cambio de dinero

Según informó el mayor Rolando Navarrete, de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte, el pasajero extranjero, que se encontraba en situación migratoria irregular en Chile, reconoció haber trasladado el explosivo.

La fiscal Jefa del Tamarugal, Karem Gómez, indicó que el boliviano tenía como destino la ciudad de Calama y que aceptó llevar la granada a cambio de una retribución económica, que Aduanas cifró en 100.000 pesos chilenos (aproximadamente 15 dólares, según el tipo de cambio actual). La fiscal Gómez señaló además que el explosivo sería de procedencia extranjera y "habría ingresado al país desde Bolivia", publica el portal 24horas.cl.

Intervención de Carabineros y GOPE

Tras el hallazgo, Carabineros procedió a aislar el sitio del suceso y evacuar a los pasajeros para evitar riesgos. Personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Tarapacá se hizo cargo del elemento, confirmando que se trataba de una granada de uso militar, la cual fue trasladada para su pericia y posterior destrucción controlada.

El ciudadano boliviano fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte para su control de detención este jueves, donde será formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas en Chile.

Mira la programación en Red Uno Play