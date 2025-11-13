Identifican al hombre hallado muerto con un disparo en la cabeza en La Guardia

Un hombre fue encontrado sin vida, presuntamente con un disparo en la cabeza, en un lote baldío ubicado en la zona de Barrio Lindo, a la altura del kilómetro 14 de la doble vía La Guardia de Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Fernando Romero, de 27 años. Personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cadáver pasadas las 12:30 de este jueves, trasladándolo posteriormente a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal que determinará las causas exactas de su deceso.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y exigieron a las autoridades que se esclarezca el hecho.

“Estamos bastante preocupados como vecinos y pedimos que se aclare este caso. Esta parte es oscura, este lugar es una pista, no sé si es legal o ilegal”, declaró uno de los habitantes del lugar.

Inicialmente, algunos residentes pensaron que el cuerpo había sido abandonado en el sitio, pero luego confirmaron que el fallecido era vecino de la zona.

“En primera instancia pensamos que lo habían traído de otro lado, pero ahora sabemos que es un vecino de aquí”, añadió otro testigo.

Las causas del suceso aún son inciertas.

“No sabemos si él se disparó o fue víctima”, dijo concluyó el vecino, reflejando la incertidumbre que predomina en el barrio.

Mira la programación en Red Uno Play