Aprehenden a un ciudadano boliviano en Chile por tráfico de vehículos: hallaron cuatro camionetas robadas

En medio de un patrullaje fronterizo en el altiplano chileno y bajo temperaturas extremas, Carabineros de Chile lograron interceptar cuatro camionetas rojas tipo mineras que se desplazaban por la ruta B-157, cerca de la frontera con Bolivia.

Durante el operativo, los conductores de los vehículos intentaron escapar a pie por el desierto, sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y aprehendido. Se trata de un hombre boliviano de 23 años, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país vecino.

“En el marco de los patrullajes fronterizos de soberanía, el personal se instaló en puntos estratégicos de inspección vehicular. Cuatro de los conductores intentaron huir a pie en el desierto, pero gracias a la rápida acción policial, uno de ellos fue detenido”, informó un carabinero que participó del operativo.

El Ministerio Público chileno dispuso la aprehensión del ciudadano boliviano, mientras continúan las investigaciones para determinar si forma parte de una red de tráfico de vehículos robados entre Chile y Bolivia.

Tras la revisión de los antecedentes, Carabineros confirmaron que las cuatro camionetas contaban con denuncias por robo, todas registradas en la Primera Comisaría de Calama entre los meses de septiembre y octubre de este año.

Los vehículos fueron recuperados y devueltos a sus propietarios, mientras el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Calama para su audiencia de control de detención.

