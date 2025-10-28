¡Horror! Niña descubre a su madre con un amante y esta intenta envenenarla junto a su padre

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó este martes información respecto al caso de una mujer que envenenó con un mate a su pareja y a su hija de 13 años.

Según la autoridad, el hecho se produjo cuando la mujer decidió preparar un mate y añadirle raticida, aparentemente para consumirlo ella misma debido a problemas económicos y de deudas.

La mujer dijo que, por un descuido, tanto el esposo como su hija de 13 años habrían consumido la bebida.

Sin embargo, el fiscal señaló que se trata de un caso aterrador, ya que la segunda hipótesis señala que, tras darles el mate, la mujer encerró a su pareja y a su hija para que no recibieran ayuda de nadie.

“La menor logró hacer un agujero en una calamina que funcionaba como pared, logró salir a la calle y pedir ayuda”, manifestó Morales.

La mujer autora del hecho se encuentra aprehendida y está siendo imputada por tentativa de asesinato, delito que tiene una pena de hasta 20 años de prisión.

Mientras tanto, el esposo y la hija se encuentran recibiendo atención médica y están estables. La pareja tiene cinco hijos menores de edad en común.

Existe la hipótesis de que la mujer pretendió matar a su esposo y a su hija porque la menor habría descubierto que su madre estaba con otro hombre y planeaba contarle a su padre.

“La niña habría visto a su madre con otro varón y le había indicado que avisaría a su padre”, afirmó Morales. El caso se encuentra en investigación.

