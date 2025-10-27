TEMAS DE HOY:
Motociclista muerto Mujer atropellada Marcelo Lea Plaza

Policial

¡Terrible! Motociclista muere al chocar con cables de una grúa en Santa Cruz

La grúa realizaba maniobras para sacar un camión que había caído a un canal de drenaje en la avenida Tres Pasos al Frente. Según testigos, el motociclista no vio los cables cuando cruzaba, pasó de largo y perdió la vida.

Jhovana Cahuasa

27/10/2025 7:00

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un trágico accidente ocurrió este domingo 26 de octubre, en pleno día de lluvia, en la ciudad de Santa Cruz. Un joven motociclista falleció al impactar contra los cables de una grúa que se encontraba retirando un camión de un canal de drenaje, en la avenida Tres Pasos al Frente.

“Estábamos almorzando cuando escuchamos el ruido de una moto. El joven chocó fuertemente contra el cable de la grúa y cayó al suelo. Salimos a ver y lo encontramos tendido en el piso, ya sin signos de vida”, relató un vecino de la zona.

Según el testigo, había conos colocados en el lugar para advertir a los conductores que no debían pasar, pero al parecer el motociclista no se percató de la advertencia, impactó contra el cable y perdió la vida.

La víctima es un joven de 19 años. Personal de la Policía llegó al lugar, realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó a la morgue de La Pampa de la Isla.

Horas antes, un camión había caído al canal de drenaje, y la grúa se encontraba realizando labores para sacarlo cuando se produjo este lamentable hecho.

 

Más noticias
