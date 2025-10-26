¡Terrible! Camión cae al canal de drenaje en la av. Tres Pasos al Frente, Santa Cruz

Este domingo, en horas de la mañana, un camión cayó al canal de drenaje ubicado en la avenida Tres Pasos al Frente del Séptimo Anillo, generando alarma entre los vecinos de la zona.

“No sabemos si el conductor se durmió o estaba ebrio, salió de esta cuadra y se encunetó. No sabemos si no tuvo visibilidad; aparentemente no vio el canal”, señaló uno de los vecinos.

Aunque se desconoce con certeza la causa del accidente, se presume que el camión cayó entre las 06:00 y 07:00 horas. Hasta el momento, la policía no se había presentado en el lugar, se presume que el conductor fue rescatado.

Se espera que las autoridades emitan un informe detallado sobre el hecho, incluyendo las causas exactas del accidente y las medidas de seguridad que se aplicarán para evitar incidentes similares en la zona.

