Autoridades de Porongo convocan reunión de emergencia tras secuestro en El Urubó

Tras un secuestro en El Urubó, autoridades locales y departamentales se reunirán para coordinar medidas de seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos en el municipio.
25/10/2025 19:04
El reciente secuestro ocurrido el pasado sábado en la zona del Urubó, sumado a la información de que Sebastián Marset podría estar viviendo en esa área, ha generado gran preocupación entre las autoridades locales y departamentales.
Para abordar la situación, este lunes se llevará a cabo una reunión de emergencia con el objetivo de coordinar acciones de seguridad.
Entre los participantes estarán el fiscal departamental, el comandante de la Policía, el alcalde de Porongo y otras autoridades locales y departamentales. La cita está programada para las 10 de la mañana y busca implementar medidas que eviten la repetición de hechos delictivos en la región.
Pakita Suárez, presidenta del Concejo Municipal de Porongo, destacó que el municipio es tradicionalmente un lugar turístico y tranquilo, y que las autoridades están comprometidas en mantener la paz y la seguridad de sus habitantes.
“No queremos de ninguna manera permitir que vuelvan a ocurrir estos hechos que hemos visto en la zona del Urubó en las semanas pasadas”, afirmó.
La reunión de emergencia permitirá a las autoridades locales y departamentales coordinar esfuerzos, reforzar la seguridad y tomar decisiones inmediatas frente a la creciente preocupación por secuestros y amenazas en el municipio de Porongo, garantizando la protección de la población y los visitantes.
