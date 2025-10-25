Autoridades de Porongo convocan reunión de emergencia tras secuestro en El Urubó

El reciente secuestro ocurrido el pasado sábado en la zona del Urubó, sumado a la información de que Sebastián Marset podría estar viviendo en esa área, ha generado gran preocupación entre las autoridades locales y departamentales.

Para abordar la situación, este lunes se llevará a cabo una reunión de emergencia con el objetivo de coordinar acciones de seguridad.

Entre los participantes estarán el fiscal departamental, el comandante de la Policía, el alcalde de Porongo y otras autoridades locales y departamentales. La cita está programada para las 10 de la mañana y busca implementar medidas que eviten la repetición de hechos delictivos en la región.

Pakita Suárez, presidenta del Concejo Municipal de Porongo, destacó que el municipio es tradicionalmente un lugar turístico y tranquilo, y que las autoridades están comprometidas en mantener la paz y la seguridad de sus habitantes.

“No queremos de ninguna manera permitir que vuelvan a ocurrir estos hechos que hemos visto en la zona del Urubó en las semanas pasadas”, afirmó.

La reunión de emergencia permitirá a las autoridades locales y departamentales coordinar esfuerzos, reforzar la seguridad y tomar decisiones inmediatas frente a la creciente preocupación por secuestros y amenazas en el municipio de Porongo, garantizando la protección de la población y los visitantes.

