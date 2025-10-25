TEMAS DE HOY:
Interpol Informe forense Profesor abusador

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Autoridades de Porongo convocan reunión de emergencia tras secuestro en El Urubó

Tras un secuestro en El Urubó, autoridades locales y departamentales se reunirán para coordinar medidas de seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos en el municipio. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/10/2025 19:04

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El reciente secuestro ocurrido el pasado sábado en la zona del Urubó, sumado a la información de que Sebastián Marset podría estar viviendo en esa área, ha generado gran preocupación entre las autoridades locales y departamentales.

Para abordar la situación, este lunes se llevará a cabo una reunión de emergencia con el objetivo de coordinar acciones de seguridad.

Entre los participantes estarán el fiscal departamental, el comandante de la Policía, el alcalde de Porongo y otras autoridades locales y departamentales. La cita está programada para las 10 de la mañana y busca implementar medidas que eviten la repetición de hechos delictivos en la región.

Pakita Suárez, presidenta del Concejo Municipal de Porongo, destacó que el municipio es tradicionalmente un lugar turístico y tranquilo, y que las autoridades están comprometidas en mantener la paz y la seguridad de sus habitantes.

“No queremos de ninguna manera permitir que vuelvan a ocurrir estos hechos que hemos visto en la zona del Urubó en las semanas pasadas”, afirmó.

La reunión de emergencia permitirá a las autoridades locales y departamentales coordinar esfuerzos, reforzar la seguridad y tomar decisiones inmediatas frente a la creciente preocupación por secuestros y amenazas en el municipio de Porongo, garantizando la protección de la población y los visitantes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD