Primer encuentro entre Rodrigo Paz y los sectores productivos y empresariales en Santa Cruz

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, inauguró este sábado el Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, evento que se desarrolla en las instalaciones de la Fexpocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El encuentro, convocado por el propio presidente electo, tiene como propósito presentar las primeras acciones de gobierno y establecer una base sólida para el reposicionamiento de Bolivia en los circuitos internacionales de inversión, comercio y negocios.

Según la carta de invitación enviada por Paz, la cita busca construir una nueva relación “franca y responsable” con el sector privado, bajo el principio de que “ningún proyecto nacional puede edificarse sin la participación activa de quienes generan riqueza, empleo y desarrollo”.

El evento reúne a los principales representantes del empresariado boliviano. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, informó que el presidente electo cursó invitación a las 29 entidades que conforman la institución, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y coordinación que facilite una mayor colaboración entre los actores económicos y el nuevo gobierno.

Asimismo, se espera que esta reunión marque el inicio de una agenda conjunta público-privada, orientada a dinamizar la economía nacional, fortalecer la producción y atraer inversiones, en línea con los desafíos de la nueva etapa política del país.

