Ministro Espinoza detalla paquete de medidas económicas del Gobierno

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó este miércoles en el programa Que No Me Pierda el contenido del nuevo paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Rodrigo Paz, el cual incluye la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos.

"Es un decreto que tiene por objeto redireccionar la política económica del país; en los últimos 20 años hemos tenido un Estado que impuso restricciones tanto al sector privado como al trabajador del día a día”, dijo la autoridad.

Denunció que la política económica anterior “espanto inversiones, informalizó el país y permitió que un pequeño grupo se beneficiara de recursos públicos, dejando a la población con desabastecimiento y falta de producción”.

El ministro detalló los principales componentes del decreto:

Facilitación de inversiones: se establece un régimen de protección legal y estabilidad tributaria para quienes inviertan en el país.

Regularización de capitales y deudas tributarias: empresas que traigan capitales al país podrán blanquearlos sin impuestos; deudas tributarias hasta el 31 de octubre de 2025 podrán pagarse sin multas ni intereses.

Beneficios para trabajadores y productores nacionales: se reconocerá el 100% de las facturas para descargo del IVA de profesionales independientes; productos con sello “Hecho en Bolivia” recibirán un 20% de crédito fiscal; empresas podrán contabilizar el costo laboral de nuevas contrataciones como parte del pago del IVA hasta el 31 de marzo de 2026.

Régimen de transición fiscal: personas que facturen al año más de 250 mil bolivianos podrán acogerse a un pago bimensual del 5% sobre sus ingresos netos.

Gravámenes aduaneros y exportaciones: aranceles a la exportación de llantas, repuestos y maquinaria agrícola se reducen a 0%; se permitirá el pago de tributos aduaneros en hasta 36 cuotas.

Salarios: la autoridad indicó que el salario mínimo nacional sube a 3.300 bolivianos desde el 1 de enero de 2026. Mientras que, los salarios por encima del mínimo serán negociados libremente entre empleadores y trabajadores.

Funcionarios públicos: Como parte de las políticas de austeridad estatal , se congelará la masa salarial del Gobierno en 2026, evitando incrementos en el gasto público por salarios.

Programa de protección de 200 bolivianos cada 4 meses para madres y padres sin aportes contributivos.

Se garantiza el Bono Juancito Pinto y se sube a 300 bolivianos.

Sobre los combustibles, Espinoza aseguró que estos habían sido históricamente usados para beneficiar "esquemas corruptos".

La eliminación de la subvención permitirá redirigir recursos de manera más eficiente. Además, la mitad del incremento en impuestos relacionados con los combustibles será destinada a los gobiernos subnacionales y la otra mitad al Gobierno central, reforzando sus finanzas.

Sostuvo que, aunque estas medidas generan incertidumbre inicial, “una vez que la población vea que la economía se fortalece y el abastecimiento se mantiene, la situación será mejor”.

Mira la programación en Red Uno Play