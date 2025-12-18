Todo o nada: Diego Paredes y Rodrigo Giménez se enfrentan por seguir en competencia

La recta final de La Gran Batalla ya se siente y esta noche se vivirá una de las jornadas más tensas de la competencia. Dos equipos subirán al escenario con una sola misión: ganar y seguir soñando con el título.
17/12/2025 20:24
Tras una gala cargada de emoción y espíritu navideño, que marcó la eliminación de Iribel Méndez y la academia Fusión Dance, la presión aumenta para los equipos que aún no lograron asegurar su pase a semifinales.
Esta noche, el escenario será testigo de un duelo decisivo entre:
Diego Paredes y la academia Vibra Dance
Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps
Ambos equipos llegan conscientes de que esta es su última oportunidad para mantenerse en competencia y acercarse al gran premio.
Hasta el momento, tres equipos ya aseguraron su lugar en semifinales y se preparan para deslumbrar este jueves, mientras el resto pelea por no quedarse en el camino.
La cita es imperdible: talento, presión, ritmo y emoción se apoderarán del escenario en una noche que promete dar de qué hablar.
La Gran Batalla arranca a las 20:45, con lo mejor de la producción nacional.
