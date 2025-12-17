Cómo la educación superior impulsa estrategias para conectar formación y empleo

La inserción laboral de los egresados y titulados universitarios es uno de los principales desafíos de la educación superior. Las universidades no solo forman profesionales en el aula, sino que tienen un rol activo como articuladoras entre el talento joven y el mercado laboral.

Desde la academia, generar oportunidades laborales implica diseñar estrategias integrales que acompañen al estudiante desde el inicio de su formación hasta su transición al mundo profesional, combinando aprendizaje práctico, vinculación con empresas y fortalecimiento de competencias.

Rodrigo Sánchez, psicólogo y Coordinador Nacional de Empleabilidad y Red Alumni de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que: “La coordinación de empleabilidad y Red Alumni se encarga de potenciar la empleabilidad de los titulados, de generar conexiones y networking. Nuestra estrategia fundamental es el career coaching, un asesoramiento individualizado que fortalece competencias blandas, duras y estrategias para enfrentar procesos de selección”.

Un eje clave en este proceso es el modelo de educación “aprender haciendo”, que permite a los estudiantes enfrentarse a problemas reales, trabajar con empresas y desarrollar proyectos aplicados. A través de proyectos integradores, prácticas preprofesionales y casos reales, los estudiantes adquieren experiencia antes de titularse, reduciendo la brecha entre la teoría y la práctica.

Este enfoque no solo mejora la empleabilidad, sino que fortalece la confianza, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación a entornos laborales cambiantes.

Katriel Calleja, titulado de la carrera de Ingeniería Comercial en Unifranz, enfatiza que: “La universidad me preparó bastante bien para los retos del mundo laboral porque gracias a los proyectos integradores que hemos ido haciendo a lo largo de la carrera, ya tenía la práctica y el énfasis de aprender haciendo. No solo veíamos teoría, sino casos reales con empresas reales”.

En ese contexto, otro pilar fundamental es la gestión institucional de la empleabilidad, a través de áreas especializadas que acompañan a los titulados. Estas instancias no solo conectan ofertas laborales, sino que brindan asesoramiento personalizado, fortalecen competencias blandas y duras, y fomentan el networking.

El career coaching, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta estratégica para orientar a los ‘Alumni’ en la construcción de su perfil profesional, la elaboración de currículums y la preparación para entrevistas laborales.

Asimismo, las plataformas digitales de empleo universitarias cumplen un rol decisivo como ecosistemas de conexión entre graduados y empresas. Bolsas de trabajo activas, pools de talento y espacios para promover emprendimientos permiten ampliar el acceso a oportunidades laborales y responder de manera ágil a las necesidades del mercado.

“Otro aspecto importante en nuestra estrategia es nuestra plataforma de la Red Alumni, que es un ecosistema innovador que le ayuda al ‘Alumni’ (estudiante egresado o titulado) a poder tener o acceder a ofertas de empleo. Tenemos una bolsa de trabajo que cada mes nos puede garantizar unas 200 oportunidades laborales en distintas áreas”, sostiene Sánchez.

De la misma manera, la experiencia laboral temprana dentro de la propia universidad también resulta determinante. Programas como becas trabajo o pasantías internas facilitan que los estudiantes se inserten progresivamente en el ámbito profesional, acumulando experiencia incluso antes de egresar. Esto acelera su empleabilidad y les permite desarrollar habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la responsabilidad profesional.

Madeleine Churme Zambrana, titulada de la carrera de Publicidad y Marketing en Unifranz, sostiene que a mitad de la carrera se presentó una oportunidad de obtener una beca de trabajo. Aproximadamente dos años antes de terminar la universidad se le ofreció un cargo a desempeñar.

“Al cuarto o quinto semestre que estudié aquí en Unifranz, me dieron la oportunidad de tener una beca trabajo. Me pareció una gran oportunidad para aprender un poco más del mundo laboral y que mejor estando dentro de la universidad”, sostiene Madeleine.

De la misma manera, la joven profesional agrega que esta oportunidad le permitió obtener su título con experiencia laboral, lo que además le ayudó a abrirse camino dentro de su área profesional.

Dentro de las estrategias, los eventos de vinculación con el sector productivo, como ferias de empleabilidad y encuentros de ‘Alumni’, consolidan el puente entre academia y mercado laboral. Estos espacios permiten a los estudiantes presentarse directamente ante empleadores, conocer la cultura organizacional de las empresas y participar en entrevistas in situ, agilizando los procesos de selección y fortaleciendo las redes de contacto.

“La feria de empleabilidad es uno de nuestros eventos más grandes. Hemos tenido cerca de 2000 asistentes, más de 200 empresas y alrededor de 200 entrevistas laborales in situ, lo que permite a los estudiantes acceder directamente a oportunidades reales”, enfatiza Sanchez.

En conjunto, el aprendizaje práctico, el acompañamiento institucional, las plataformas de empleo y los eventos de vinculación demuestran que la academia puede y debe ser un actor clave en la generación de oportunidades laborales, preparando profesionales competentes, conectados y listos para enfrentar los desafíos del mundo laboral.

Al respecto, Unifranz logró un importante reconocimiento internacional al ingresar al Rating QS, que es uno de los sistemas de evaluación universitaria más prestigiosos del mundo, que certifica la calidad y el desempeño de las instituciones de educación superior.

Este logro destaca aspectos como la alta empleabilidad de sus graduados, el impacto social, la buena gobernanza y la solidez de su modelo educativo innovador. Según Eva Foronda, decana académica de Unifranz, este reconocimiento no es sólo simbólico, sino una validación internacional de que su forma de hacer universidad genera resultados reales.

El Rating QS, desarrollado por la firma Quacquarelli Symonds, evalúa a las universidades mediante estándares globales y les asigna niveles de desempeño en estrellas, consolidando así el posicionamiento de Unifranz en el ámbito educativo internacional.

