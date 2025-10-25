CAO llega con propuesta de producción al encuentro con Rodrigo Paz en Santa Cruz

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, manifestó este sábado la disposición del sector productivo para trabajar junto al nuevo gobierno, minutos antes de ingresar al Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, convocado por el presidente electo Rodrigo Paz Pereira en la Fexpocruz.

“Estamos diferentes sectores del país: la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Exportadores, Confeagro presente con todos los agropecuarios del país. Estamos con mucha expectativa de recibir a nuestro nuevo presidente y poder tener una visión que se basa en la producción, que se basa en la seguridad jurídica”, afirmó Frerking.

El representante del sector agropecuario subrayó que Bolivia necesita coraje y valentía para salir de la crisis económica, y que los sectores productivos están dispuestos a trabajar por toda Bolivia, en el marco de un modelo económico sustentado en la iniciativa privada y la generación de empleo.

“Con la propuesta del comité multisectorial, que venimos impulsando desde hace mucho tiempo, planteamos un modelo económico que se basa en la producción, en la seguridad jurídica, en la inversión y en que todos los bolivianos podamos generar empleo”, añadió.

El dirigente destacó la importancia de que el próximo gobierno priorice la reactivación productiva y la confianza en el sector privado, pilares que dijo serán fundamentales para reconstruir la economía nacional y fortalecer la competitividad del país en los mercados internacionales.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play