Revelan informe forense de la adolescente encontrada sin vida en Milluni, La Paz

El informe médico forense realizado al cuerpo de la menor de 15 años, hallada sin vida y abandonada en un terreno baldío en la zona de Milluni, en El Alto, establece que la misma murió producto de una broncoaspiración.

“La adolescente de 15 años tiene como motivo de la muerte anoxia de contenido gástrico en vías respiratorias, asfixia mecánica por broncoaspiración”, manifestó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), general Walter Sossa.

El cuerpo de la menor fue hallado en medio de un cerro de la ciudad de El Alto. La Policía afirmó que se está realizando el trabajo de identificación de las personas que habrían estado compartiendo con la menor.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen espera otros informes para determinar si se debe investigar algún otro delito.

El caso es investigado como muerte de persona. El informe médico, junto con el cuerpo, fue entregado a la familia de la víctima.

Mira la programación en Red Uno Play