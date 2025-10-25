Buscan a María Teresa de 13 años, desaparecida tras salir del colegio

La menor de 13 años no regresó a su casa tras salir del colegio en el quinto anillo y avenida Santos Dumont.
24/10/2025 22:34
Una familia se encuentra desesperada por la desaparición de María Teresa Vaca, una menor de 13 años que no regresó a su hogar tras salir de su colegio al mediodía en la zona del quinto anillo y avenida Santos Dumont.
Desde Notivisión se hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato al número 63430688.
Las autoridades piden a la población estar atenta a cualquier información que pueda ayudar a localizar a la menor.
