Sujeto arrestado por 'boda' falsa con una menor en Disneyland París denuncia ataques en prisión

El ciudadano británico Jaskarn 'Jacky' Jhaj, de 40 años, un pederasta convicto con un largo historial de escándalos en redes sociales, es noticia nuevamente tras denunciar ser víctima de violencia por parte de otros reclusos en una cárcel francesa. La queja surge después de que el hombre, arrestado por intentar organizar una elaborada "boda" falsa con una niña ucraniana de nueve años en Disneyland París, le fuera negada la libertad bajo fianza.

Jhaj, quien fue detenido en junio, permanece en prisión preventiva. Su abogado, Etienne Arnaud, afirmó ante el tribunal de Meaux que su cliente ha sido blanco de ataques en la prisión de Meaux-Chauconin, incluso con reclusos supuestamente prendiendo fuego a su colchón. El letrado atribuyó la violencia a que los presos lo perciben como alguien con mucho dinero y lo tienen "bajo presión", según informa Daily Mail en un extenso reportaje.

El 'montaje' en el Castillo de la Bella Durmiente

La detención de Jhaj se produjo tras el intento de escenificar una boda opulenta en el emblemático castillo de la Bella Durmiente de Disneyland París. Se reveló que el británico pagó unas £111.000 (aproximadamente $135.000 USD) para alquilar parte del sitio fuera del horario de apertura.

La ceremonia, que supuestamente sería transmitida en vivo por redes sociales, incluía músicos, un pastel de bodas y asientos para cientos de invitados. Sin embargo, un "invitado", que afirmó haber recibido un pago de £10.500 para actuar como el padre de la novia, alertó a la policía al darse cuenta en el último minuto de que la "novia" era una menor.

La niña, una menor ucraniana que había llegado a Francia dos días antes, fue hallada vistiendo un traje que simulaba ser de novia y tacones de cuatro pulgadas. Las autoridades francesas investigan a Jhaj por fraude, abuso de confianza, blanqueo de dinero y robo de identidad, además de corrupción de un menor.

Historial criminal y escándalos

La situación legal de Jhaj se complica debido a su pasado. El hombre es un pederasta convicto en Reino Unido, donde fue declarado culpable en 2016 de actividad sexual con dos adolescentes de 15 años, tras atraerlas a fiestas haciéndose pasar por un productor de Hollywood, detalla el Daily Mail.

Desde entonces, Jhaj ha estado involucrado en una serie de extraños y costosos montajes para sus redes sociales. Entre estos destacan:

Estreno de película falso: En 2023, organizó una escena de alfombra roja falsa en el West End de Londres, donde contrató a cerca de 90 niños y adolescentes como extras para gritar su nombre y fingir desmayos mientras él desfilaba.

Funeral misterioso: El año pasado, escenificó un misterioso funeral falso con un ataúd vacío y un carruaje tirado por caballos, llegando a pagar más de £10.000 a una funeraria.

Explosión de vehículo policial: En otro de sus espectáculos, fue filmado desnudo en el este de Londres mientras hacía explotar una furgoneta policial falsa como parte de una supuesta producción cinematográfica.

La justicia francesa ha denegado la fianza a Jhaj y ha solicitado una extensión de su detención preventiva, citando su historial criminal en Inglaterra, donde es buscado por la policía metropolitana por incumplimiento de una Orden de Prevención de Daño Sexual y de los requisitos del Registro de Delincuentes Sexuales.

La defensa y la víctima

Durante la audiencia en el tribunal, el abogado de Jhaj argumentó que el evento en Disneyland no era más que la "filmación de una película" y que su cliente era solo uno de los actores, negando que fuera el organizador o el financiador. Sin embargo, el juez determinó que Jhaj permanecerá en detención al menos por cuatro meses más, mientras las autoridades continúan la investigación que incluye el análisis forense de sus dispositivos electrónicos.

En cuanto a la menor, el fiscal Jean-Baptiste Bladier indicó que la niña no fue víctima de violencia física o sexual ni fue "forzada a desempeñar el papel" de novia, sino que su madre, quien también fue arrestada, supuestamente solo quería que su hija se sintiera como una "princesa de Disney" por un día. No obstante, las preguntas sobre cómo un delincuente sexual convicto logró alquilar una parte privada del complejo de Disney por tanto dinero siguen siendo un tema de profunda preocupación pública.

