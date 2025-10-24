De trágico a viral: Repartidor cayó en una tumba mientras entregaba flores en un funeral

Un repartidor llegó a un cementerio para entregar un ramo de flores mientras familiares y amigos se preparaban para despedir a un ser querido. Sin embargo, un desafortunado descuido hizo que todo terminara de la peor manera, y la escena quedó registrada en video.

La usuaria de TikTok @zuly_bd compartió la grabación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta”. En las imágenes se puede ver al joven acercándose al funeral con el ramo en la mano, intentando acomodarse entre los presentes.

En un momento, el repartidor no advirtió el pozo donde sería depositado el ataúd y cayó dentro de la fosa ante la mirada atónita de los asistentes. Mientras algunos no pudieron contener la risa ante la inesperada situación, otros se acercaron de inmediato para ayudarlo a salir.

El video superó los 16 millones de reproducciones y alcanzó casi un millón de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los clips más comentados de TikTok en los últimos días.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo” y “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play