Besiktas de Turquía presenta oferta formal por Miguelito Terceros

El histórico club turco busca fichar al joven boliviano tras su brillante participación en las Eliminatorias y su crecimiento en el Santos de Brasil

Martin Suarez Vargas

25/10/2025 15:45

Miguel Terceros durante el partido ante Uruguay, disputado en el estadio Tí¬tan de Villa Ingenio, en El Alto, por las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

El Besiktas, uno de los equipos más tradicionales del fútbol turco, presentó una oferta oficial al Santos de Brasil para hacerse con los servicios de Miguel Terceros a partir de la temporada 2026. El mediapunta cruceño, de apenas 20 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol boliviano y continúa despertando interés en Europa.

Terceros fue una de las figuras destacadas de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas, liderando el ataque de la Verde hasta el repechaje y convirtiéndose en el segundo máximo goleador del certamen, solo por detrás de Lionel Messi e igualando al colombiano Luis Díaz.

Su desempeño en los amistosos internacionales ante Jordania y Rusia reforzó su proyección internacional, lo que motivó al Besiktas a presentar una propuesta formal. Sin embargo, el Santos aún no ha respondido, ya que también recibió interés del París FC recién ascendido a la Ligue 1 de Francia y de varios clubes rusos.

Todo apunta a que el 2026 podría marcar un punto de inflexión en la carrera de Miguelito Terceros, quien sueña con dar el salto al fútbol europeo y continuar dejando huella en el balompié boliviano.

