Luto en el fútbol: Fallece Manuel Lapuente, el DT que hizo campeón a México en la Copa Confederaciones

Manuel Lapuente Díaz, una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano como jugador y entrenador, falleció a los 81 años. La noticia se dio a conocer durante el partido entre Tigres y Xolos, donde se guardó un minuto de silencio en su honor. Las causas de su fallecimiento aún no han sido confirmadas.

Nacido en Puebla el 15 de mayo de 1944, Lapuente inició su carrera profesional en 1964 con el Monterrey y posteriormente jugó en equipos como Necaxa, Puebla y Atlas. También formó parte de la selección nacional, con la que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1967 y participó en el Mundial de Francia 1998.

Como entrenador, Lapuente dejó una huella imborrable en la Liga MX, conquistando títulos con Puebla, Necaxa y América. Además, alcanzó la gloria internacional al dirigir a la Selección Mexicana al título de la Copa Confederaciones en 1999, consolidándose como una leyenda del balompié nacional y referente para futuras generaciones.

Su legado trasciende las estadísticas: Manuel Lapuente es recordado por su carácter, su visión táctica y su pasión por el fútbol, dejando un ejemplo imborrable tanto dentro como fuera del campo.

