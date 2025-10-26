TEMAS DE HOY:
[VIDEO] De Paul quiso verle el nombre a un rival en la espalda y terminó en el suelo

El argentino protagonizó un tenso cruce con Sam Surridge durante el triunfo de su equipo ante Nashville.

Martin Suarez Vargas

25/10/2025 21:41

Secuencia de la acción en la que De Paul termina en el suelo tras ser empujado por un rival. Foto: Internet.
Inter de Miami.

Rodrigo De Paul volvió a ser noticia, pero esta vez no por su rendimiento futbolístico. Durante el partido de playoffs entre su equipo y Nashville, el mediocampista argentino protagonizó una polémica escena que rápidamente se volvió viral.

Antes de un tiro libre a favor del conjunto estadounidense, De Paul se acercó a Sam Surridge con quien ya venía teniendo algunos roces y, en tono desafiante, intentó leer el apellido del inglés en la camiseta. Este gesto, considerado por muchos como una forma de burla para insinuar que no conoce al rival, no fue bien recibido.

Surridge reaccionó empujando al argentino, que cayó exageradamente al suelo, generando revuelo entre los jugadores y obligando al árbitro a intervenir para calmar la situación. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y el partido continuó.

Tras el encuentro, De Paul evitó referirse al altercado y se centró en el rendimiento de su equipo: “Queríamos comenzar con una victoria en casa, ojalá sea solo el principio. Jugamos bien, con intensidad, sabiendo atacar y defender. Estamos creciendo como equipo y eso es importante”, declaró.

 

El cruce entre ambos futbolistas se viralizó en redes sociales, donde muchos criticaron la actitud del argentino, mientras otros defendieron su carácter competitivo dentro de la cancha.

