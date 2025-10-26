Identifican al estudiante asesinado dentro de campus universitario en Cochabamba

La víctima del brutal asesinato ocurrido la madrugada de este sábado dentro del campus de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue identificado como Paul Ricardo Niña Flores, un estudiante de aproximadamente 25 años.

Según informes preliminares, recibió un golpe mortal en la cabeza con una piedra de gran tamaño durante una pelea entre estudiantes que consumían bebidas alcohólicas tras una actividad académica.

El guardia del campus relató que llamó en varias ocasiones a la policía, pero no obtuvo respuesta inmediata. “Estaban adentro y les dije por favor retírense, es tarde, no me obedecieron y llamé a la policía pero no me escucharon. Varias veces llamé, unas tres o cuatro veces”, indicó.

Familiares y amigos llegaron hasta la facultad para exigir justicia y recordaron a Paul como una persona tranquila y alegre.

“Fue una maldad, le han destrozado el cráneo, gente mala. Hasta cuándo va a ser así, queremos justicia”, expresó un amigo entre lágrimas. Otra amiga agregó: “Era una persona tranquila, nunca buscaba pelea. Era un amigo muy paciente y alegre”.

Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la universidad aseguró que colaborará con la policía para esclarecer los hechos.

