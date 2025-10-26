"Estaba bajo efectos del alcohol y drogas": Joven apuñaló 15 veces a su padre en La Paz

La Policía investiga un caso de tentativa de parricidio ocurrido en el municipio de Mapiri, en La Paz, donde un joven de 21 años atacó a su padre de 54 años con un cuchillo de cocina.

Según el informe policial, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento del ataque. El hecho ocurrió después de que la víctima recriminara a su hijo.

“La víctima, el papá de 54 años, inicialmente fue auxiliado en un centro de salud y luego trasladado a la ciudad de La Paz debido a la gravedad de sus heridas”, informó el oficial asignado al caso.

El padre recibió 15 puñaladas y quedó inconsciente. “Lamentablemente, ha sido agredido con un arma punzocortante; actualmente se encuentra con múltiples heridas y fue trasladado a La Paz para recibir atención especializada”, añadió el efectivo.

Gracias a la colaboración de los vecinos, el agresor fue detenido y trasladado a dependencias de la Felcc, donde se iniciará la investigación por el delito de tentativa de parricidio.

