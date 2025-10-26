TEMAS DE HOY:
Policial

"Estaba bajo efectos del alcohol y drogas": Joven apuñaló 15 veces a su padre en La Paz

El agresor fue detenido gracias a la ayuda de los vecinos y ahora enfrenta investigación por tentativa de parricidio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/10/2025 21:50

"Estaba bajo efectos del alcohol": Joven apuñaló 15 veces a su padre . FOTO: Imagen referencial
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía investiga un caso de tentativa de parricidio ocurrido en el municipio de Mapiri, en La Paz, donde un joven de 21 años atacó a su padre de 54 años con un cuchillo de cocina.

Según el informe policial, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento del ataque. El hecho ocurrió después de que la víctima recriminara a su hijo.

 

“La víctima, el papá de 54 años, inicialmente fue auxiliado en un centro de salud y luego trasladado a la ciudad de La Paz debido a la gravedad de sus heridas”, informó el oficial asignado al caso.

El padre recibió 15 puñaladas y quedó inconsciente. “Lamentablemente, ha sido agredido con un arma punzocortante; actualmente se encuentra con múltiples heridas y fue trasladado a La Paz para recibir atención especializada”, añadió el efectivo.

Gracias a la colaboración de los vecinos, el agresor fue detenido y trasladado a dependencias de la Felcc, donde se iniciará la investigación por el delito de tentativa de parricidio.

 

