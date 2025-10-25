Policía mantiene operativos para dar con responsables de secuestro vinculado a Marset

La policía de Santa Cruz continúa con los operativos para dar con el paradero de los extranjeros que secuestraron a una mujer y su chofer el pasado fin de semana en la zona del Urubó. Este hecho está vinculado a Sebastián Marset, quien, según reveló su exsocio, estaría oculto en la misma área de la ciudad.

El comandante departamental de la policía, Rolando Rojas, señaló que se ha recibido información a través de medios y redes sociales sobre que alias “el Colla” podría haber sido inicialmente asesinado o secuestrado.

“En ese sentido, el comando ha activado los organismos necesarios para buscar información y poder confirmar o validar ni su muerte ni su secuestro”, indicó.

Rojas agregó que, pese a la incertidumbre sobre el paradero de “el Colla”, el trabajo investigativo continúa enfocado en el caso de privación de libertad de su expareja, secuestrada días atrás.

“Estamos enfrascados en un tema específico que es la investigación sobre la privación de libertad contra la mujer de ‘el Colla’, donde a raíz de este hecho han surgido una serie de publicaciones de videos que estarían relacionados con Marset”, explicó el comandante.

La policía mantiene la búsqueda activa y trabaja con todos los organismos necesarios para esclarecer los hechos, localizar a los responsables y garantizar la seguridad de las víctimas.

