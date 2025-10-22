Chofer secuestrado junto a expareja de “El Colla” declaró ante la Fiscalía: ¿qué dijo?

El chofer que fue víctima del secuestro ocurrido el pasado sábado en un condominio de la zona del Urubó, se presentó este miércoles ante el Ministerio Público en el Comando Provincial de Porongo para brindar su declaración informativa en calidad de víctima.

Durante su testimonio, el hombre relató que no pudo reconocer a ninguno de sus captores, aunque aseguró que los secuestradores tenían acento extranjero, descartando así la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el lugar.

Según fuentes de la investigación, entre 12 y 15 personas encapuchadas ingresaron violentamente al domicilio de la expareja de Erland Ivar García López, conocido como “El Colla”, quien actualmente es investigado por supuestamente ser testaferro de Marset.

La mujer, que también fue víctima del secuestro, no se presentó a declarar este miércoles argumentando falta de garantías de seguridad, motivo por el cual el Ministerio Público reprogramará su declaración.

El abogado del chofer, Silvestre Ibáñez, confirmó que ambos —tanto el conductor como la mujer— fueron víctimas directas del hecho y que se ha solicitado al Programa Especial de Protección a Víctimas y Testigos medidas de resguardo ante posibles represalias.

“El chofer declaró que entre 12 y 15 personas ingresaron de manera violenta al inmueble. No pudo identificar a nadie, todos estaban encapuchados, y tampoco reconoció el lugar donde fue retenido”, explicó Ibáñez.

Sobre la situación de la expareja de “El Colla”, el jurista señaló que la mujer continúa afectada psicológicamente.

“Ella sigue en estado de shock, como cualquier persona que ha sido secuestrada y vejada en su humanidad y dignidad. Va a declarar en calidad de víctima”, agregó.

Consultado sobre la situación procesal de Erland Ivar García, el abogado aclaró que su defendido “ya se ha apersonado con un memorial y está dispuesto a colaborar con la investigación”, a la espera de ser convocado formalmente por la autoridad competente.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recolectando elementos para determinar quiénes serían los responsables del secuestro.

