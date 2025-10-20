Interceptan vehículo sospechoso; investigan vínculo con secuestro en el Urubó

En el marco de los operativos desplegados por el caso del doble secuestro ocurrido el pasado sábado en la zona del Urubó, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) interceptó un vehículo sospechoso en la ruta Bélgica–Santa Cruz.

Según informó el subdirector de la Felcc, coronel Julio César Baldivieso, el motorizado fue retenido junto a su conductor con fines investigativos, mientras los investigadores intentan determinar si guarda relación con los tres vehículos utilizados por el grupo armado que perpetró el secuestro.

“Interceptamos un vehículo sospechoso, que estamos secuestrando en calidad de investigado, tanto el motorizado como el chofer”, señaló el jefe policial a Red Uno.

El operativo fue ejecutado por unidades de inteligencia que mantienen controles constantes en las zonas aledañas al Urubó, donde una mujer —identificada como expareja de Erlan Ivar García, alias “El Colla”— y su chofer fueron secuestrados por sujetos fuertemente armados, presuntamente de nacionalidad extranjera.

La Policía continúa desplegada en distintos puntos del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de dar con los responsables del hecho. De acuerdo con las investigaciones preliminares, al menos seis extranjeros participaron en el plagio, irrumpiendo en un domicilio particular para privar de libertad a las víctimas.

Mientras tanto, la Felcc mantiene bajo custodia el vehículo interceptado y realiza pericias técnicas para establecer si coincide con las características de los automóviles utilizados durante el secuestro.

Las autoridades adelantaron que los operativos continuarán durante los próximos días, en coordinación con otras unidades policiales y migratorias, para ubicar y capturar a los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play