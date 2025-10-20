Felcc ejecuta operativos para capturar a extranjeros implicados en secuestro de expareja de ‘El Colla’

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra movilizada en un operativo de búsqueda de los sujetos presuntamente responsables del secuestro de la expareja de Erlan Ibar García, alias ‘El Colla’, ocurrido el pasado sábado. Los trabajos se concentran en las zonas del Urubó y La Bélgica, según informó el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc de Santa Cruz.

“Estamos realizando distintas labores en este caso en el sector del Urubó con un contingente de direcciones investigativas, tanto de la Felcc como de la Felcn y otras unidades. Estamos tras las personas que perpetraron un hecho tipificado como privación de libertad y otro que se encuentra en investigación”, declaró Astilla.

Segun los reportes, las víctimas fueron golpeadas y maniatas. Aunque el coronel no confirmó la cantidad exacta de implicados.

“Nuestro personal todavía está realizando análisis de las cámaras de seguridad”, precisó. Respecto a la nacionalidad de los sospechosos, Astilla señaló que el tema aún está en verificación, pero aseguró que se están rastreando tanto a las personas como a los vehículos involucrados.

El caso también generó atención por un video difundido por ‘El Colla’, en el que mencionaba la presunta presencia en Santa Cruz de Sebastián Enrique Marset Cabrera, narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia. Sobre este punto, el director de la Felcc indicó que “no tenemos información que confirme esta situación, pero si esta persona posee datos, sería importante que se acerque o nos envíe las ubicaciones correspondientes para realizar el trabajo operativo”.

Equipos de inteligencia se desplazaron hasta el ingreso de La Bélgica para verificar a cada vehículo que circula por la zona y rastrear a los presuntos secuestradores de la expareja de ‘El Colla’ y su chofer. Los operativos continuarán en distintos sectores de Santa Cruz mientras se analiza la información relacionada con Marset.

