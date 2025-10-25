Sebastián Marset: sin rastro confirmado en Bolivia, pero la búsqueda se intensifica

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Interpol se encuentra en plena operación para localizar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien actualmente figura como uno de los prófugos más buscados en Bolivia. Aunque no existe certeza absoluta sobre su presencia en el país, la alerta internacional se mantiene activa debido a los tres sellos rojos de Interpol emitidos en su contra por Estados Unidos, Paraguay y Bolivia.

Marset, conocido por su implicación en redes de tráfico internacional de drogas, tiene además una recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense, lo que refuerza la urgencia de su captura.

El director nacional de Interpol señaló que, si bien su presencia en territorio boliviano no está confirmada, la notificación roja sirve para coordinar esfuerzos y reunir información confiable que permita su ubicación y detención. “Interpol no descarta ni asegura que Sebastián Marset se encuentre en Bolivia”, indicó.

Por su parte, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó que estima que el narcotraficante está en el país, aunque precisó que esto aún constituye un “secreto a voces”. Mientras tanto, Juan Carlos Basualdo, director nacional de Interpol Bolivia aclaró que no hay certeza oficial sobre su localización.

La búsqueda incluye un control migratorio más estricto, vigilancia en puntos estratégicos y recopilación de información sospechosa que permita dar con el paradero del prófugo. En paralelo, Iván García, alias 'El Colla', también está siendo buscado por la justicia, aunque no cuenta con notificación roja de Interpol y tiene una medida cautelar sustitutiva emitida por la Fiscalía.

Las autoridades enfatizan que cualquier información concreta, veraz y verificable sobre el paradero de Marset será clave para el proceso investigativo y la coordinación internacional para su captura.

