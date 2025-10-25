TEMAS DE HOY:
Comunidad

¿A cuánto cierra el dólar paralelo este sábado 25 de octubre en Bolivia?

La cotización del dólar paralelo mostró movimientos durante la jornada de este sábado, según plataformas digitales. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/10/2025 19:51

Bolivia

Según datos emitidos la tarde de este sábado 25 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.53 (BOB), y un precio de compra de 12.55 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación al cierre de la pasada jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 12.52 (BOB), y hoy registra a 12.53 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 12.56 (BOB) y hoy registra en 12.55 (BOB), mostrando una baja en su cotización.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Cotización del dólar Paralelo

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado por la tarde una variación, ya que a la compra se registra en 12.55 (BOB), y 12.54 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar Blue

 

 

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

