El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este fin de semana lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y un marcado descenso de temperaturas en distintas regiones del territorio nacional.

Según informó la pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal, en la ciudad de La Paz y El Alto se prevé un sábado con cielos nubosos y claros ocasionales durante la mañana, mientras que en horas de la tarde podrían registrarse lluvias dispersas con probabilidad de tormentas eléctricas. El domingo persistirán los cielos nublados y se espera un descenso de temperaturas.

En el resto del país, las condiciones meteorológicas también serán inestables. En el Chaco, los valles, el oriente, el Trópico de Cochabamba y el norte paceño, se anticipan lluvias y tormentas eléctricas desde la noche del sábado y durante todo el domingo.

Además, el Senamhi activó una alerta de prioridad Naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes, con velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora, que afectarán principalmente al Norte Integrado de Santa Cruz entre este viernes y sábado.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar chaqueos y quemas, ya que los vientos fuertes podrían propagar rápidamente los focos de calor y provocar incendios forestales.

