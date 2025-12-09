Concluye reunión entre choferes y el Gobierno; se conformarán mesas de trabajo con ministerios

La Confederación de Choferes de Bolivia se reunió con el presidente Rodrigo Paz Pereira en la Casa Grande del Pueblo, para abordar temas estructurales del sector del transporte sindicalizado.

Al cierre del encuentro, el dirigente Pedro Quispe informó que no se lograron acuerdos inmediatos, pero se resolvió instalar mesas de trabajo con distintos ministerios para tratar las demandas.

“Solamente se han hecho mesas de trabajo. Ha escuchado y vamos a trabajar con diferentes ministerios. No puedo informar más”, declaró Quispe brevemente ante la prensa.

Durante la reunión, los representantes del sector expusieron sus preocupaciones sobre tres ejes principales:

Provisión de combustibles, especialmente en relación con la regularidad del abastecimiento y la mejora de los mecanismos de distribución.

Coordinación con la Aduana Nacional de Bolivia, ante inquietudes vinculadas a controles, procedimientos y operativos en zonas fronterizas.

Situación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), incluyendo aspectos relacionados con su comercialización, vigencia y alcance para el transporte público.

Mira la programación en Red Uno Play