Caso Botrading: Abogado de la parte demandante cuestiona tardía imputación contra expresidente de YPFB

Kurmi Rocha, abogado de la parte demandante en el caso Botrading, expresó su preocupación por la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, al señalar que la medida se emitió cuando el investigado presuntamente ya habría abandonado el país.

“El señor Armin Dorgathen ya no se encuentra en el país. En el caso Botrading nunca se ha hecho la activación de la alerta migratoria, tampoco existiría un arraigo por parte de la Fiscalía para que el señor abandone el país”, afirmó Rocha.

El abogado también sostuvo que, según información que manejan como parte denunciante, el exfuncionario “estaría en Corumbá”, por lo que cuestionó la falta de medidas oportunas para evitar su salida. “Esto es dinero de la población boliviana, porque había un daño económico dentro del caso Botrading de 355 millones de dólares”, agregó.

Rocha exhortó a las instituciones involucradas a asumir un rol más activo en el proceso. “Son tres instituciones: la Procuraduría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia y YPFB. Deberían exigir y no solo esperar el pronunciamiento de la parte denunciante”, manifestó.

