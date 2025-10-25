¡Imágenes sensibles! Jugador queda con la rótula expuesta tras chocar con un rival

Un momento desgarrador marcó los últimos minutos del partido entre Borussia Dortmund y Colonia, que terminó 1-0 a favor del equipo local. El defensa alemán Timo Hübers sufrió una grave lesión en la rodilla tras una entrada con Serhou Guirassy en el minuto 82, obligando a su salida en camilla mientras sus compañeros y la afición reaccionaban con preocupación.

Las primeras evaluaciones indican que Hübers habría sufrido una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, aunque el diagnóstico final se confirmará tras pruebas médicas adicionales. El entrenador Lukas Kwasniok señaló a Sky:

“Estuve con él un rato. Sigue molesto, llorando porque le duele mucho. Sabe que su rodilla no se ve bien. Parece ser una lesión muy grave”.

El comentarista Wolff-Christoph Fuss coincidió con la gravedad de la situación:

“Dios mío, eso parece una lesión muy grave”, mientras que el experto Lothar Matthäus destacó la preocupación que generó la escena. El compañero de equipo Dominique Heintz también se mostró afectado: “Parecía terrible. Todos esperamos que la lesión no sea tan grave como parece”.

A pesar de la situación, el Dortmund logró la victoria gracias a un gol de Maximilian Beier en el sexto minuto del tiempo añadido, luego de que Colonia agotara sus cinco cambios y quedara con un jugador menos. La baja de Hübers representa un duro golpe para el equipo, que deberá reorganizar su defensa en los próximos meses.

