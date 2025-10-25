Futsal: La selección mayor de Bolivia logra un empate ante Argentina

La selección mayor Sub-20 de futsal de Bolivia consiguió un empate sin goles ante Argentina en un intenso partido correspondiente a la Liga Evolución de Conmebol, zona Sur, que se disputó en Asunción, Paraguay. El encuentro se caracterizó por su ritmo vertiginoso y la búsqueda constante de abrir el marcador por parte de ambos equipos.

Bolivia mostró una defensa sólida y organizada, con Mendivil en el arco y en cancha Wiza, Guzmán y Choqueticlla como pilares de la marca. Por su parte, Argentina también buscó imponer su juego, con Acosta bajo los tres palos y Rastaldi, Caso Barrientos y Álvarez en la cancha, pero no logró vulnerar la resistencia boliviana.

El empate refleja la capacidad de la Verde Sub-20 para competir de igual a igual contra rivales de alto nivel, demostrando concentración y buen despliegue táctico durante todo el partido. A pesar de la presión argentina, Bolivia mantuvo el cero en su arco y mostró que está en proceso de consolidarse como un equipo competitivo en la Liga Evolución.

El resultado deja a Bolivia con la sensación de un partido bien jugado, aunque con la tarea de seguir trabajando para aprovechar las oportunidades de gol en futuros encuentros del torneo.

