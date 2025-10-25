La selección boliviana Sub-20 de futsal perdió este sábado 2-1 frente a Argentina en un partido intenso y muy disputado, que se desarrolló en Luque, Paraguay. A pesar de la derrota, Bolivia mostró carácter y no se amilanó frente a los favoritos del torneo.

El primer gol del partido llegó para Argentina en el minuto 19 del primer tiempo, cuando Zacarías Moroian quedó solo debajo del arco tras un remate desde la banda izquierda. Poco después, en el minuto 11 del segundo tiempo, Marcos Geracitano amplió la ventaja para los albicelestes con un potente disparo, aprovechando la presión sobre la defensa boliviana.

Bolivia logró descontar en el minuto 12 del segundo tiempo gracias a un potente remate de media distancia de Díaz, que dejó sin opciones al arquero argentino. A pesar de la diferencia en el marcador, la Verde Sub-20 continuó jugando de igual a igual, generando ocasiones y mostrando una gran actitud ante un rival de jerarquía.

Mira la programación en Red Uno Play