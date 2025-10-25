Ministro dice que versión de Paraguay sobre paradero de Marset carece de confirmación oficial

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se refirió este viernes en conferencia de prensa a las declaraciones realizadas por el ministro del Interior del Paraguay sobre la supuesta ubicación de Marset en Bolivia.

Ríos aseguró que las informaciones vertidas por su homólogo paraguayo carecen de confirmación oficial y advirtió sobre los riesgos de difundir datos sin verificación.

“Como ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, me corresponde manifestar lo siguiente: el ministro del Interior de Paraguay mencionó que su agregado policial en Bolivia le dio información no oficial de que Marset se encontraría en nuestro país. Él mismo dijo textualmente: ‘ministro, no te puedo confirmar, no es oficial, pero es una voz, casi un secreto a voces que Marset está en Bolivia. Como lo mismo manifiesta, no lo puedo confirmar; por lo tanto, es irresponsable lanzar en un medio de comunicación información de la que no tiene ninguna certeza’”, señaló Ríos.

El ministro boliviano explicó que la información mencionada también involucraba a un viceministro paraguayo que habría recibido datos de contactos en Interpol, los cuales indicaban que Marset estaba en Bolivia.

Ríos enfatizó que Interpol maneja información sensible y delicada, que solo se difunde a través de canales oficiales y con rigurosos protocolos de seguridad para garantizar la efectividad de las investigaciones internacionales.

Asimismo, criticó que, en la entrevista, el ministro paraguayo mencionara haberse comunicado con una amiga para verificar la información de su contacto en Interpol, quien tampoco pudo confirmarla.

“Hubiera sido fundamental que el ministro de Paraguay tomara contacto con el Ministerio de Gobierno de Bolivia, que es la autoridad competente para manejar este tipo de información en nuestro país, y así intercambiar los datos y asumir las medidas correspondientes”, remarcó Ríos.

Mira la programación en Red Uno Play