Expectativa por reunión entre empresarios y Rodrigo Paz en Santa Cruz

Con el objetivo de unir propuestas para sacar a Bolivia de la crisis económica en la que se encuentra, este sábado se llevará a cabo una importante e histórica reunión entre representantes de los sectores productivos de Bolivia y el presidente electo Rodrigo Paz. El sector privado anunció que planearán reformas.

Los puntos que se tratarán en la reunión serán amplios, ya que se tienen agendados temas como combustible, dólares, libre exportación y todo lo que necesite el sector agroproductivo para reactivar nuevamente la economía.

El encuentro se realizará en los predios de la Fexpocruz este sábado a partir de las 10:00 de la mañana.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo indicó que el sector privado trabajará con el nuevo gobierno para poder darle certidumbre al país.

“Hay que repensar una nueva Bolivia distinta, con un modelo productivo que funcione para los nueve departamentos del país”, afirmó Antelo.

De igual manera, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que pedirán a Rodrigo Paz priorizar tres pilares fundamentales para asegurar la producción.

“Producción, seguridad jurídica e inversión; con estos tres pilares podremos ayudar y este sector está predispuesto a seguir trabajando por todos los bolivianos”, aseguró Klaus Frerking, presidente de la CAO.

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados, aseguró que se buscará ubicar nuevamente a Bolivia en el ojo comercial para que ingrese la divisa al país.

“El mensaje de mañana (sábado) es claro y concreto. Bolivia se abre al mundo y el mundo va a venir a Bolivia”, indicó de manera contundente el empresario.

Otros sectores del agro esperan que el presidente electo cumpla con los acuerdos previos, como el uso de biotecnología.

Con la consigna de ayudar a Bolivia, desde el Comité pro Santa Cruz, recomendó a Rodrigo Paz que se deje ayudar.

“Está en sus manos y lo hemos dicho siempre; que se deje ayudar”, sostuvo Stello Cochamanidis, presidente de la institución cívica.

