“Lo declararon culpable por unanimidad”: Maximiliano Dávila espera sentencia de hasta 10 años

Un jurado de Nueva York declaró culpable al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila Pérez, quien fue extraditado desde Bolivia a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

El veredicto fue leído este viernes y, según el portales especializados, el exjefe policial fue hallado culpable por dos cargos: importación de drogas hacia Estados Unidos y posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico.

“Maximiliano Dávila esta a la espera de que el juez le de la sentencia, esta sentencia puede ser de entre 10 y más años, todos de manera unánime han declarado culpable a Maximiliano Dávila”, señaló el abogado Ludwing Ledezma.

La sentencia contra Dávila será dictada el 22 de enero de 2026, mientras permanece bajo detención en territorio estadounidense.

Dávila dirigió la Felcn durante el gobierno del expresidente Evo Morales, y fue detenido en Bolivia en enero de 2022. Dos años después, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en una corte federal de Nueva York.

