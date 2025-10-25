La Verde femenina pierde 4-0 ante Ecuador y buscará revancha frente a Chile

La selección boliviana femenina de fútbol sufrió un duro revés en su debut de las Eliminatorias, cayendo 4-0 ante Ecuador en el estadio Títan de Villa Ingenio, en El Alto. Las ecuatorianas demostraron superioridad y efectividad dentro del campo, llevándose una victoria contundente ante el equipo nacional.

Tras el partido, una jugadora de La Verde reconoció la necesidad de trabajar más:

“La verdad es que nos falta trabajar mucho. Vamos a seguir confiando y creyendo en todo lo que estamos haciendo. Esto todavía empieza, tenemos más partidos que se van a jugar en casa y realmente esperamos que nos pueda ir mejor. No se pudo, pero vamos a seguir trabajando”, afirmó.

El equipo boliviano ya enfoca su preparación para la segunda fecha, donde enfrentará a Chile, una selección con amplia trayectoria y calidad dentro del campo.

“Sí nos toca con Chile, es una selección que juega muy bien. Vamos a trabajar estos pocos días que nos quedan y vamos a entregar lo mejor de nosotras para el partido”, agregó la jugadora.

La derrota deja en evidencia los retos que enfrenta La Verde femenina, que ahora deberá ajustar su juego y fortalecer su rendimiento si quiere competir en igualdad de condiciones en las próximas jornadas.

