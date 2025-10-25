Gabriel Villamil, mediocampista de 24 años de Liga Deportiva Universitaria de Quito, se encuentra a un paso de la final de la Copa Libertadores tras marcar un doblete clave para su equipo. La actuación del joven jugador ha generado orgullo y emoción en su familia, especialmente en su madre, Yenny Cortez, quien habló con el programa Que No Me Pierda.

“Ha sido un camino largo para que él pueda consolidarse en Liga de Quito. Empezó desde niño jugando al fútbol en escuelas de Tarija, luego se fue por un tiempo a Argentina y posteriormente a Bolívar, donde, tras un periodo de aprendizaje y formación, debutó en el fútbol profesional a los 17 años”, relató Cortez.

“Después, ya consolidado como titular de Bolívar, los representantes consideraron que podía dar el salto a un equipo más grande y fue así que firmó contrato con Liga Universitaria de Quito”, añadió.

La madre del jugador expresó su felicidad y gratitud por los logros de su hijo. “Estoy feliz por mi hijo, agradecida con Dios por habernos dado la oportunidad de vivir estos momentos y sentir esta pasión por el fútbol. Para mí, como madre, me llena de orgullo porque sé lo difícil que es consolidarse como jugador profesional”, afirmó.

Cortez destacó además la pasión de Gabriel por el deporte: “Siempre me dice que el único lugar donde es feliz es en un campo deportivo, ya sea jugando o entrenando. El fútbol le ha dado grandes alegrías y eso se lo agradeceré a Dios todos los días de mi vida”.

Finalmente, la madre compartió el sueño que Gabriel persigue desde pequeño: “Él siempre quiso jugar en Europa. Desde los 5 o 6 años soñaba con jugar en el Real Madrid, veía los partidos de Cristiano Ronaldo y seguía sus pasos. Llegar a ser como ellos siempre fue un sueño, y ahora está en camino de cumplirlo”.

