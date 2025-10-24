"Bolivia tiene talento": América Helming busca apoyo para competir en Chile

La atleta boliviana América Helming, medallista nacional en categoría máster en diferentes disciplinas, lanzó un pedido de ayuda económica para poder competir y representar a Bolivia en el Campeonato Sudamericano que se realizará en Santiago de Chile del 24 al 30 de noviembre.

América Helming, representante nacional en atletismo, habló con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, donde expresó su pasión por el deporte y realizó un emotivo llamado a la población boliviana para que la apoyen con un “granito de arena” y así poder representar al país en la próxima competencia internacional que se aproxima.

“Bolivia tiene talento, lamentablemente lo que nos falta son recursos. Con la situación del país es un desafío total. No solo debemos afrontar la carga física del entrenamiento, sino también el peso económico, que es bastante alto”, expresó Helming.

La deportista explicó que los gastos incluyen desde el uniforme y los calzados reglamentarios, hasta la alimentación y la estadía.

“Como es un campeonato internacional, debemos cumplir con ciertos parámetros, no se puede competir con cualquier calzado. Todo tiene que estar dentro del reglamento”, agregó.

Helming destacó que su preparación ha sido constante y exigente.

“Nos venimos preparando prácticamente desde que terminó el anterior Sudamericano, ya son casi dos años de trabajo continuo”, afirmó.

La atleta representará a Bolivia en las pruebas de salto alto, salto largo y 100 metros con vallas, y espera que la población y las autoridades deportivas puedan brindarle el apoyo necesario para cumplir su sueño de competir por el país en Chile. Para mayores informes o apoyo, las personas interesadas pueden contactarse al número de celular 78519595.

Mira la programación en Red Uno Play