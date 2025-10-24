¿Embarazada de Lamine Yamal? Nicki Nicole pone fin a los rumores y lo aclara todo con un video

En los últimos días, la artista rosarina volvió a ser tendencia en redes sociales por las especulaciones sobre un posible embarazo junto al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Los rumores comenzaron después de que ambos compartieran un video de su paseo en helicóptero para celebrar su primer mes de relación. En las imágenes se los ve sonrientes y abrazados mientras sobrevuelan el mar. En un momento, Yamal le lanza un beso a la cantante, quien responde con ternura.

El futbolista acompañó el clip con tres emojis —una carita verde, una llorando y otra riendo— que muchos interpretaron como una referencia a un malestar de Nicki durante el vuelo. Ese detalle bastó para encender las alarmas entre los fanáticos, especialmente porque la artista sostenía una bolsa, que algunos pensaron era una bolsa de mareo, mientras otros insinuaron algo más.

En cuestión de horas, las redes se llenaron de teorías sobre un posible embarazo.

Cansada de las conjeturas, Nicki decidió hablar del tema durante una transmisión en vivo en Instagram. Mientras se preparaba para un evento, leyó una de las preguntas más repetidas en el chat: si estaba embarazada de Lamine Yamal.

Con una sonrisa, respondió con humor y claridad:

“Eh, ‘¿estás embarazada?’, me pone una. No (ríe). No, no, no. Por el momento no. Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes?”.

Con esa respuesta, Nicki Nicole desmintió los rumores y, al mismo tiempo, compartió su deseo de ser madre en el futuro, aunque dejó claro que no está en sus planes actuales.

