Internacional

Erupción del volcán Canlaón cubre de cenizas varias ciudades de Filipinas

Las autoridades mantienen vigilancia constante y monitorean de cerca el comportamiento del volcán, mientras recomiendan a la población evitar acercarse al cráter y protegerse de la caída de cenizas.

Silvia Sanchez

25/10/2025 17:32

Filipinas

Una inesperada erupción del volcán Canlaón, ubicado en la parte centro-norte de la isla filipina de Negros, generó preocupación este sábado al liberar una columna de humo de dos kilómetros de altura, provocando lluvia de cenizas y un intenso olor a azufre en tres ciudades y dos localidades cercanas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) describió la erupción como “corta y moderadamente explosiva” y mantuvo el nivel de alerta 2, en una escala de 1 a 5, lo que indica que el volcán presenta actividad anómala y existe la posibilidad de erupciones más intensas.

Las autoridades mantienen vigilancia constante y monitorean de cerca el comportamiento del volcán, mientras recomiendan a la población evitar acercarse al cráter y protegerse de la caída de cenizas.

El Canlaón es uno de los volcanes activos más importantes de Filipinas, y su reciente actividad recuerda la importancia de los sistemas de alerta temprana y las medidas de seguridad para los habitantes de la isla de Negros.

