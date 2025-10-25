Las autoridades mantienen vigilancia constante y monitorean de cerca el comportamiento del volcán, mientras recomiendan a la población evitar acercarse al cráter y protegerse de la caída de cenizas.
25/10/2025 17:32
Una inesperada erupción del volcán Canlaón, ubicado en la parte centro-norte de la isla filipina de Negros, generó preocupación este sábado al liberar una columna de humo de dos kilómetros de altura, provocando lluvia de cenizas y un intenso olor a azufre en tres ciudades y dos localidades cercanas.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) describió la erupción como “corta y moderadamente explosiva” y mantuvo el nivel de alerta 2, en una escala de 1 a 5, lo que indica que el volcán presenta actividad anómala y existe la posibilidad de erupciones más intensas.
Las autoridades mantienen vigilancia constante y monitorean de cerca el comportamiento del volcán, mientras recomiendan a la población evitar acercarse al cráter y protegerse de la caída de cenizas.
El Canlaón es uno de los volcanes activos más importantes de Filipinas, y su reciente actividad recuerda la importancia de los sistemas de alerta temprana y las medidas de seguridad para los habitantes de la isla de Negros.
