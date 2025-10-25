TEMAS DE HOY:
Rubén Costas: Demócratas participarán en subnacionales y analizan si irán en alianza o con sigla propia

El exgobernador aclaró que, pese a formar parte de una alianza, los Demócratas no descartan presentarse de manera independiente.

Silvia Sanchez

25/10/2025 16:38

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

El exgobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, confirmó que su partido participará en las Elecciones Subnacionales, aunque aún se analiza si lo hará como parte de la Alianza Libre o con candidaturas propias.

“Esta es la primera reunión que tenemos, convocamos a los asambleístas del partido Demócrata. Hay que tener en cuenta que somos miembros de una alianza que se llama Libre, la cual tiene la posibilidad de presentar candidatos a las subnacionales”, explicó Costas durante un encuentro político.

El exgobernador aclaró que, pese a formar parte de dicha alianza, los Demócratas no descartan competir de manera independiente.

“Esperaremos lo que defina la dirigencia de Alianza Libre, pero también existe la posibilidad de que nosotros, como Demócratas, participemos con candidatos propios”, añadió.

Las Elecciones Subnacionales están previstas para el mes de marzo, cuando los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes y autoridades de autonomías indígenas en todo el país.

 

