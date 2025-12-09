TEMAS DE HOY:
Asamblea acuerda trabajar en ley corta para dar funcionalidad al TCP

Se estima que hasta el mes de junio la Asamblea Legislativa pueda concretar la selección de autoridades del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia faltantes.  

Hans Franco

09/12/2025 11:09

Foto: Tomasa Yarhui, senadora Libre (Red Uno)
La Paz

La jefa de bancada de la Alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, informó que en la reunión con el vicepresidente Edmand Lara y los jefes de bancada de las organizaciones políticas que componen la Asamblea Legislativa, se acordó realizar una ley transitoria para garantizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que solo quedó con cuatro autoridades electas.

Se estima que hasta el mes de junio la Asamblea Legislativa pueda concretar la selección de autoridades del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia faltantes.  

“Todos los jefes de bancada están de acuerdo en que se deba hacer una ley corta excepcional hasta llamar la atención de los magistrados restantes que no pasaría del mes de junio”, dijo Yarhui en conferencia de prensa.

Otro de los puntos en acuerdo, fue que se garantiza la elección de los vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral para reemplazar a quienes vencen su mandato el 19 de diciembre.

