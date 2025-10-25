Rodrigo Paz anuncia viaje a Washington y asegura que gasolina y diésel están plenamente garantizados

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira aseguró este sábado que el abastecimiento de gasolina y diésel está plenamente garantizado, y adelantó que la próxima semana realizará un viaje oficial a Washington para sostener reuniones con instancias multilaterales con las que su equipo ha mantenido contactos desde la conclusión del proceso electoral.

“La siguiente semana tendremos un viaje a Washington, porque allí están las instancias multilaterales con las cuales hemos estado en arduos contactos desde que el país decidió que el gobierno pasa por nuestras manos. Una vez que asumamos la fe del Estado, la responsabilidad de la firma, la gasolina y el diésel están garantizados. Los resultados finales son de logística. Hasta el 8 de noviembre, la responsabilidad plena es del actual gobierno”, explicó Paz.

El presidente electo también anticipó “muy buenas noticias” para la provisión de dólares, en el marco de las gestiones que impulsa para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados internacionales.

Gabinete definido

Asimismo, informó que su gabinete ministerial ya está definido, aunque la información será dada a conocer en el momento oportuno. Destacó que en solo cinco días su equipo logró la recuperación de las relaciones con Estados Unidos, y anunció que Bolivia volverá a tener presencia internacional en el ámbito deportivo, tras conversaciones con el presidente de la FIFA.

“Hemos generado el camino de una recomposición de las fuerzas políticas y quiero agradecer a los liderazgos que entendieron que lo importante es la patria. Nadie debe tener temor a las instancias internacionales; esto incluye no solo a Estados Unidos, sino también a Brasil, Argentina y Paraguay, con quienes trabajaremos en la lucha contra los ilícitos. Quien se oponga deberá asumir su posición, porque la lucha contra la corrupción también es lucha contra lo ilícito”, afirmó.

El 2009 se generó desempleo

Paz recordó que en 2009 Bolivia redujo las exportaciones a Estados Unidos, lo que provocó desempleo y afectó gravemente la economía nacional. “Eso fue una traición a la patria”, dijo, al enfatizar que su gestión buscará recuperar los mercados perdidos y abrir nuevas oportunidades para el sector productivo.

Finalmente, el presidente electo reiteró su compromiso con el respeto a la propiedad privada y con la construcción de una ruta unida por el desarrollo nacional.

