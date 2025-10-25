Rodrigo Paz anuncia paquete de proyectos y decretos para impulsar la reactivación nacional

El presidente electo destacó que este encuentro con el empresariado marca el inicio de una etapa de diálogo y apertura con todos los sectores del país, reafirmando su compromiso con la unidad nacional.
25/10/2025 12:12
Antes de ingresar al Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, que se desarrolla en el campo ferial de la Fexpocruz, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira adelantó que su próximo gobierno trabaja en la elaboración de un paquete de proyectos y decretos orientado a fortalecer la economía y promover el desarrollo integral del país.
El presidente electo destacó que este encuentro con el empresariado marca el inicio de una etapa de diálogo y apertura con todos los sectores del país, reafirmando su compromiso con la unidad nacional.
“Hoy día estamos para organizar un evento más grande para el país y después estaremos también con el occidente, porque queremos generar esta apertura para todos los bolivianos”, subrayó.
El encuentro empresarial en Santa Cruz reúne a representantes de las principales cámaras productivas, industriales y exportadoras del país, con el objetivo de establecer una nueva relación entre el sector público y privado, y definir las bases para la reactivación económica y el reposicionamiento de Bolivia en los mercados internacionales.
