TEMAS DE HOY:
Informe forense Profesor abusador Niño agredido

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Rodrigo Paz anuncia paquete de proyectos y decretos para impulsar la reactivación nacional

El presidente electo destacó que este encuentro con el empresariado marca el inicio de una etapa de diálogo y apertura con todos los sectores del país, reafirmando su compromiso con la unidad nacional.

Hans Franco

25/10/2025 12:12

Foto: Rodrigo anuncia paquete de proyectos y decretos para impulsar economía
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Antes de ingresar al Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, que se desarrolla en el campo ferial de la Fexpocruz, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira adelantó que su próximo gobierno trabaja en la elaboración de un paquete de proyectos y decretos orientado a fortalecer la economía y promover el desarrollo integral del país.

“Hay varios proyectos y decretos que vamos a presentar como un paquete en su momento; en eso vamos a intentar hacer lo mejor para la patria”, declaró Paz ante los medios, previo a su reunión con los principales representantes del sector privado.

 

El presidente electo destacó que este encuentro con el empresariado marca el inicio de una etapa de diálogo y apertura con todos los sectores del país, reafirmando su compromiso con la unidad nacional.

“Hoy día estamos para organizar un evento más grande para el país y después estaremos también con el occidente, porque queremos generar esta apertura para todos los bolivianos”, subrayó.

El encuentro empresarial en Santa Cruz reúne a representantes de las principales cámaras productivas, industriales y exportadoras del país, con el objetivo de establecer una nueva relación entre el sector público y privado, y definir las bases para la reactivación económica y el reposicionamiento de Bolivia en los mercados internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD