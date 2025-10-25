“Vamos a poner a Bolivia en el mundo”: Paz anuncia gran cumbre empresarial el 7 de noviembre

El mandatario electo señaló que poner a Bolivia en el mundo significa promover la inversión, garantizar la seguridad jurídica, respetar la propiedad privada y generar crecimiento y producción, pilares fundamentales de su visión económica.
El presidente electo Rodrigo Paz Pereira anunció este sábado, al concluir la reunión con el sector empresarial en Santa Cruz, la realización de un gran encuentro del empresariado nacional e internacional el próximo 7 de noviembre, como antesala al acto de toma de posesión presidencial previsto para el 8 de noviembre. El lugar todavía no fue determinado.
“El 7 de noviembre generaremos un gran encuentro del empresariado nacional, pero también con aquel empresariado internacional que llegará a la convocatoria de ese encuentro y que, a su vez, participará en la toma de posesión. Aprovecharemos para poner a Bolivia en el mundo y para que el mundo venga a Bolivia. Estamos dando el primer paso”, afirmó Paz en conferencia de prensa.
El mandatario electo señaló que poner a Bolivia en el mundo significa promover la inversión, garantizar la seguridad jurídica, respetar la propiedad privada y generar crecimiento y producción, pilares fundamentales de su visión económica.
Asimismo, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, dejando claro que su gestión estará abierta al diálogo con todos los sectores que busquen el bienestar del país.
“Extendemos la mano a todos los niveles, pero quienes se pongan al frente por intereses políticos no tendrán cabida. Esta reunión representa la voluntad de que todos sumemos para la construcción de la patria, y todo lo que sea bueno para la patria y sus habitantes, aquí estamos”, enfatizó.
El encuentro desarrollado en la Fexpocruz reunió a los principales representantes del empresariado boliviano, quienes expresaron su disposición de trabajar junto al nuevo gobierno en un modelo económico basado en la producción, la inversión y el empleo, con la mirada puesta en el reposicionamiento de Bolivia en los mercados internacionales.
