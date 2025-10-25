“Vamos a poner a Bolivia en el mundo”: Paz anuncia gran cumbre empresarial el 7 de noviembre

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira anunció este sábado, al concluir la reunión con el sector empresarial en Santa Cruz, la realización de un gran encuentro del empresariado nacional e internacional el próximo 7 de noviembre, como antesala al acto de toma de posesión presidencial previsto para el 8 de noviembre. El lugar todavía no fue determinado.

“El 7 de noviembre generaremos un gran encuentro del empresariado nacional, pero también con aquel empresariado internacional que llegará a la convocatoria de ese encuentro y que, a su vez, participará en la toma de posesión. Aprovecharemos para poner a Bolivia en el mundo y para que el mundo venga a Bolivia. Estamos dando el primer paso”, afirmó Paz en conferencia de prensa.

El mandatario electo señaló que poner a Bolivia en el mundo significa promover la inversión, garantizar la seguridad jurídica, respetar la propiedad privada y generar crecimiento y producción, pilares fundamentales de su visión económica.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, dejando claro que su gestión estará abierta al diálogo con todos los sectores que busquen el bienestar del país.

“Extendemos la mano a todos los niveles, pero quienes se pongan al frente por intereses políticos no tendrán cabida. Esta reunión representa la voluntad de que todos sumemos para la construcción de la patria, y todo lo que sea bueno para la patria y sus habitantes, aquí estamos”, enfatizó.

El encuentro desarrollado en la Fexpocruz reunió a los principales representantes del empresariado boliviano, quienes expresaron su disposición de trabajar junto al nuevo gobierno en un modelo económico basado en la producción, la inversión y el empleo, con la mirada puesta en el reposicionamiento de Bolivia en los mercados internacionales.

