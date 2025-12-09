70% de avance en revisión de postulaciones al TSE: publicarán lista oficial de habilitados este miércoles

La Comisión Mixta de Constitución revisó 308 de 440 postulaciones. Este miércoles se publicará la lista oficial, y el jueves se abrirá el periodo de impugnaciones.
09/12/2025 17:39
La Comisión Mixta de Constitución del Legislativo reportó un 70% de avance en la revisión de postulaciones para el proceso en curso. De las 440 carpetas recibidas, hasta este martes se revisaron 308: 244 fueron habilitadas y 64 inhabilitadas.
La información fue proporcionada por el presidente de la comisión, senador Daniel Ortiz (PDC), en una conferencia de prensa. “Ya se ha revisado 308 carpetas… estimamos terminar entre las 7 u 8 de la noche”, indicó el legislador.
Publicación y plazos clave
Miércoles: se publicará la lista oficial de postulantes habilitados e inhabilitados.
Jueves: se recibirán impugnaciones contra los postulantes habilitados, conforme al reglamento.
Ortiz explicó que varios de los inhabilitados no presentaron documentos obligatorios, como: declaración jurada, libreta militar, fotocopias simples y no legalizadas
La Comisión trabaja contra el tiempo para cumplir los plazos establecidos en el cronograma del proceso.
