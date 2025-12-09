Revisión de documentos a postulantes del TSE avanza con observaciones a títulos profesionales

La Comisión Mixta de Constitución trabaja por tiempo y materia en la revisión de la documentación presentada por los 440 postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta media jornada de este martes, el avance superaba el 45%.

Para agilizar el proceso, los 13 miembros de la Comisión instalaron dos subcomisiones, considerando que quedan alrededor de 13 pasos pendientes antes de la designación final de las nuevas autoridades electorales, prevista para el 19 de diciembre.

Según un informe preliminar, durante la primera media jornada se identificaron irregularidades en títulos profesionales presentados por algunos postulantes. Las observaciones más recurrentes están referidas a la presentación del título en provisión nacional, así como certificados de maestría o doctorado, que deben ser entregados en original o copia legalizada.

“Hay varias observaciones de candidatos que no cumplen con los requisitos generales y específicos. El título profesional y los títulos de posgrado han sido las principales observaciones”, señalaron desde la Comisión Mixta.

El proceso continuará este miércoles con la publicación de postulantes habilitados. El jueves se abrirá el periodo de impugnaciones y el viernes la Comisión emitirá la resolución correspondiente.

La Asamblea Legislativa debe seleccionar, elegir y designar a los nuevos vocales del TSE dentro de los plazos de la Ley 1701, que impone un procedimiento excepcional de solo 15 días. Los vocales electos tendrán la tarea de conducir el proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, una de las responsabilidades institucionales más urgentes del país.

