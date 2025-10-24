Primero Botafogo, ahora Palmeiras: Gabriel Villamil, el verdugo de gigantes brasileños

¡Impredecible! El boliviano Gabriel Villamil está haciendo historia con Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Copa Libertadores. Su desempeño ha sido determinante para que el club ecuatoriano avance hasta las instancias finales del torneo continental, guiando a su equipo con goles y asistencias frente a poderosos rivales brasileños.

En los octavos de final, en el partido de ida, Villamil marcó un gol ante Botafogo cuando apenas se jugaban siete minutos del primer tiempo con el que vencieron 2-0. Ese resultado fue clave para que, pese a caer 1-0 en el encuentro de vuelta en Brasil, Liga lograra la clasificación a los cuartos de final.

En la siguiente fase, frente a São Paulo, el boliviano no anotó, pero participó directamente en la jugada del gol de Jeison Mina durante el partido disputado en territorio brasileño, mostrando nuevamente su influencia en el ataque de los albos.

Donde sí volvió a brillar fue en la semifinal de ida ante Palmeiras, la noche del jueves, cuando fue determinante al anotar dos goles. El primero llegó a los 16 minutos y el segundo a los 45+2 del primer tiempo, sellando un triunfo por 3-0 que deja a Liga con una gran ventaja.

Ahora, Liga de Quito se prepara para devolver la visita a Palmeiras la próxima semana, con un Gabriel Villamil que se consolida como el auténtico verdugo de los gigantes brasileños en la Copa Libertadores.

